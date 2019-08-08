قتيل إثر تجدد الاشتباكات قرب القصر الجمهوري في "عدن"

قتل شخص جراء تجدد الاشتباكات في منطقة كريتر، بالقرب من القصر الجمهوري في مدينة عدن اليمنية

واندلعت اليوم الخميس اشتباكات عنيفة بالقرب من البنك الأهلي في شارع أروى، وامتدت إلى قرب البنك المركزي بعدن، بحسبما ذكره موقع "كريتر سكاي" المحلي.

وقال مواطنون إن الاشتباكات تدور بين قوات الحماية الرئاسية، وبين قوات تتبع للقيادي أبو همام.

وتشهد عدن منذ أمس الأربعاء اشتباكات عنيفة بين موالين للمجلس الانتقالي وحراسة قصر معاشيق. وقتل 3 أشخاص خلال الاشتباكات، التي وصفها وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري بالفتنة.