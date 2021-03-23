قتيل بانفجار دراجة في بغداد وداعش يُعدم شخصين بالرصاص في ديالى

أعلنت مصادر أمنية عراقية الثلاثاء، مقتل شخص وإصابة اربعة اخرين في انفجار دراجة نارية مفخخة في العاصمة بغداد، بينما أعدم تنظيم داعش مدنيين اثنين رميا بالرصاص في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال النقيب في شرطة بغداد، حاتم الجابري إن "دراجة مفخخة انفجرت بصاحبها أثناء قيادتها في شارع القناة بمنطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد".

وأضاف أن "الانفجار أسفر عن مقتل صاحب الدراجة الذي كان يقودها، إضافة إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متباينة كانوا قريبين من موقع الحادث".

وأشار الجابري إلى أن "السلطات المختصة طوقت موقع الانفجار وفتحت تحقيقا في الحادث".

لحظة انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة المشتل بــ #بغداد https://t.co/abnDUBQUBT pic.twitter.com/jlq87TZ7Lu — Zagros عربیة (@Zagrostv_arabic) March 23, 2021

وحتى الساعة 8:45 ت.غ، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يصدر تعقيب من السلطات الرسمية.

كما لم يتسن على الفور معرفة إن كان القتيل إرهابيا والهجوم انتحاري.

وفي تطور آخر، أفاد الملازم أول في شرطة ديالى شعلان الكاملي أن مسلحي "داعش" الإرهابي أعدموا مدنيين اثنين رميا بالرصاص في محافظة ديالى شرقي البلاد.

ويأتي مقتلهما بعد يوم من اختطافهما إلى جانب مدنيين اثنين آخرين على يد مسلحي "داعش" في ناحية العبارة على بعد 15 كلم شمال شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وأضاف الكاملي أن "مسلحي داعش أطلقوا سراح المختطف الثالث بينما لا يزال مصير الرابع مجهولا"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأعلن العراق النصر على "داعش" عام 2017، باستعادة كامل أراضيه منه، لكن خلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما بالمنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) المعروفة باسم "مثلث الموت".