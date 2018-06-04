قتيل بانفجار مفخخة قرب قاعدة اميركية شمال سورية

المرصد السوري: قتيل في انفجار على طريق قاعدة للتحالف بقيادة أمريكا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارا في شمال سوريا استهدف سيارة عسكرية يوم الاثنين على الطريق من بلدة عين عيسى إلى قاعدة تتمركز فيها بعض قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف المرصد، ومقره بريطانيا، أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين جنسياتهم غير معروفة ووقع في منطقة تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف.

وانتزعت قوات سوريا الديمقراطية التي تضم فصائل عربية وكردية السيطرة على كل المناطق الواقعة شرقي نهر الفرات تقريبا بدعم من القوات الجوية والخاصة التابعة للتحالف وذلك منذ بدء حملتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في 2015.

وذكر المرصد يوم الاثنين أن قوات سوريا الديمقراطية حققت تقدما كبيرا في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في إحدى آخر المناطق الصحراوية المتبقية في يد التنظيم المتشدد قرب الحدود مع العراق.

ويسيطر التنظيم على بضعة جيوب نائية بشرق سوريا بعد الهجوم الذي شنته قوات سوريا الديمقراطية والهجوم المنفصل للجيش السوري المدعوم من إيران وروسيا.