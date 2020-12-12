قتيل على الأقل في سقوط صواريخ عدة على كابول

قُتل شخص وأصيب آخَر في إطلاق صواريخ على كابول صباح السبت بحسب وزارة الداخلية، في ثاني هجوم من نوعه في العاصمة الأفغانية في أقل من شهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان ان “اربعة صواريخ اطلقت من حي لاب جار في كابول” مضيفا ان اثنين سقطا قرب مطار كابول.

وتابع “لسوء الحظ قتل شخص وأصيب آخر”.

وأكد المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز سقوط الصواريخ، مضيفا أن معظمها أصاب الجزء الشرقي من العاصمة.

في 21 تشرين الثاني/نوفمبر قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص جراء سقوط صواريخ على وسط كابول بالقرب من المنطقة الخضراء حيث توجد سفارات وشركات دولية.(أ ف ب)