قتيل في القنيطرة السورية بقصف صاروخي إسرائيلي

أسفر هجوم صاروخي إسرائيلي الاربعاء، عن مقتل شخص على الأقل في ريف القنيطرة في جنوب سوريا بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وقالت الوكالة إن "مواطنا من أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة استشهد إثر عدوان إسرائيلي بصاروخ على منطقة المرج غرب البلدة".

واوضحت انه قتل "أثناء وجوده قرب منزله في موقع المرج غرب بلدة حضر حيث استهدفه العدو الإسرائيلي بصاروخ موجه أطلق من أحد مواقع الاحتلال في الجولان المحتل" على ما ذكرت الوكالة.

وقال بشار حلاوة مدير مستشفى الشهيد ممدوح أباظة في القنيطرة إنه "وصل إلى قسم الإسعاف في المشفى شاب بالعقد الخامس من عمره في حالة وفاة وعليه جروح من جراء إصابته بشظايا في مختلف أنحاء الجسم أدت إلى وفاته".