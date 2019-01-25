قتيل في انفجارات بمبنى تجاري شمال شرق الصين

تحدث شهود عيان عن دوي أكثر من عشرين انفجارا بينما تم إخلاء المباني المحيطة بالبرج

أعلن مسؤولون في الصين الجمعة، أن شخصا واحدا على الأقل قتل في انفجار بمبنى تجاري في شمال شرق البلاد، سبقه انفجار سيارة في مرآب البرج ذاته.



وقالت السلطات الصينية إنها فتحت تحقيقا جنائيا في الحادثة، التي وقعت في الطابق الثلاثين من برج "واندا بلازا"، وسبقه بثلاث دقائق انفجار آخر لسيارة في مرآب بالمبنى ذاته.



وتحدث شهود عيان عن دوي أكثر من عشرين انفجارا، بينما تم إخلاء المباني المحيطة بالبرج، وفق ما أفادت صحيفة "شباب بكين اليومية".



وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي طريقا مزدحما غطاه الدخان، بينما انفجرت معدات على الأرض في وسط حالة من الهلع، ولم تتمكن وكالة فراس برس من التأكد من صحة التسجيلات.