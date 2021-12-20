قتيل في مظاهرات مليونية في السودان

اعلنت السلطات الطبية السودانية عن مقتل شخص في المظاهرات الحاشدة التي شهدها السودان امس الأحد تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لسقوط عمر البشير والتي دعت اليها القوى الوطنية تحت عنوان مليونية ضد النظام

مقتل شاب سوداني

واكدت مصادر طبية في السودان بأن شابا في الـ28 من العمر قتل وأصيب 125 آخرون في مظاهرات للاحتجاج على سيطرة الجيش على السلطة وللمطالبة بحكومة مدنية.

واندلعت الاشتباكات في محيط القصر الجمهوري في وسط الخرطوم بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع بكثافة لتفرقة المحتجين.

اصابات ومواجهات

وقالت لجنة الأطباء المركزية إن "مجذوب محمد أحمد، 28 سنة" قتل "الأحد برصاص حي في الصدر جراء القمع الوحشي الذي تعرضت له منطقة شرق النبل بالخرطوم"، من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السودانية في بيان ليل الأحد الإثنين أن "123 شخصا أصيبوا في الخرطوم وجرح اثنان في كسلا" بشرق السودان. وأضافت الوزارة أن الإصابات نجمت عن اختناقات بالغاز ما تطلب نقل المصابين إلى المستشفى.

اغلاقات مستمرة

وصباح الإثنين، واصلت قوات الأمن إغلاق بعض الجسور التي تربط وسط العاصمة بمنطقتي أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، وفق صحافي من وكالة الأنباء الفرنسية. وكرر المتحدث باسم الجيش السوداني في تصريح وزع على الصحافيين في الخرطوم التزام القوات المسلحة السودانية بالخيار الديمقراطي.

وقال العميد إبراهيم أبو هاجه إن "القوات المسلحة منحازة للخيار الديمقراطي للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة وستحمي هذا الخيار".

ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير إلى استمرار التصعيد ضد هيمنة العسكريين على السلطة وإلى مظاهرات جديدة في 25 و30 كانون الأول/ديسمبر الجاري.