قتيل في مواجهات محتجين مع الامن العراقي في الناصرية

قتل شاب بالرصاص الاثنين في مواجهات محتجين مع الامن العراقي في الناصرية عاصمة محافظة ذي قار جنوب العراق، خلال احتجاجات على تردي الخدمات العامة، وقد طالب المتظاهرون باقالة المحافظ ناظم الوائلي

الشهيد علي كامل، تولد 2005



احد شهداء اليوم بعد ان فتحت القوات القمعية الرصاص الحي على المتظاهرين أمام مبنى المحافظة. #الناصرية_تقمع pic.twitter.com/pSta1nwE5n — الحبوبي بيتي 🇮🇶 (@Alhubube) February 22, 2021

مواجهات في الناصرية

وأشعل المتظاهرون الإطارات ورشقوا المبنى الإداري بالحجارة قبل وصول القوات الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والنيران الحية لتفريق التظاهرة.

وقال المصدر الطبي في الناصرية لوكالة فرانس برس إن "متظاهرا دون العشرين من العمر قتل بالرصاص"، مضيفا أن أربعة متظاهرين آخرين و12 من قوات الامن أصيبوا بجروح. وأعلنت سلطات ذي قار فرض حظر تجول صارما في جميع المدن الرئيسية في المحافظة لمنع مزيد من التجمعات.

🔴 الان

هايه شبابك ياوطن هايه

#الناصرية_تقمع pic.twitter.com/etpjHkcCy8 — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) February 22, 2021

معاناة اهالي الناصرية

ووفق المعلومات فان الحروب والفساد وقلة الاستثمارات اسفرت عن تردي شبكات المياه والكهرباء وغيرها من المرافق العامة في العراق حيث ولا يحصل العديد من المنازل سوى على بضع ساعات من الكهرباء التي توفرها الدولة يوميًا كما يشكو الأهالي من تلوث مياه الصنبور، وأدى الغضب إزاء تردي الخدمات العامة إلى اندلاع احتجاجات في الماضي.

ضحايا وعمليات اغتيال النشطاء العراقيين

وقُتل ما يقرب من 600 شخص في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات منذ ذلك الحين، بما في ذلك خلال أعمال عنف شهدتها التظاهرات وأيضًا في عمليات اغتيال استهدفت نشطاء.

والرِصاصة الـ بيكم اتمَنيت بيّة

آه واويـلاه ولد الناصرية..



مجلس عزاء شُهداء اليوم 💔 #الناصرية_تقمع pic.twitter.com/tltgKGF10M — ﮼غدير🕊🇮🇶 (@gha8eer) February 22, 2021

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