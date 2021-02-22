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قتيل في مواجهات محتجين مع الامن العراقي في الناصرية

منشور 22 شباط / فبراير 2021 - 08:00
مواجهات في الناصرية
مواجهات في الناصرية

قتل شاب بالرصاص الاثنين في مواجهات محتجين مع الامن العراقي في الناصرية عاصمة محافظة ذي قار جنوب العراق، خلال احتجاجات على تردي الخدمات العامة، وقد طالب المتظاهرون باقالة المحافظ ناظم الوائلي

مواجهات في الناصرية

وأشعل المتظاهرون الإطارات ورشقوا المبنى الإداري بالحجارة قبل وصول القوات الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والنيران الحية لتفريق التظاهرة.

وقال المصدر الطبي في الناصرية لوكالة فرانس برس إن "متظاهرا دون العشرين من العمر قتل بالرصاص"، مضيفا أن أربعة متظاهرين آخرين و12 من قوات الامن أصيبوا بجروح. وأعلنت سلطات ذي قار فرض حظر تجول صارما في جميع المدن الرئيسية في المحافظة لمنع مزيد من التجمعات.

معاناة اهالي الناصرية

ووفق المعلومات فان الحروب والفساد وقلة الاستثمارات اسفرت عن تردي شبكات المياه والكهرباء وغيرها من المرافق العامة في العراق حيث ولا يحصل العديد من المنازل سوى على بضع ساعات من الكهرباء التي توفرها الدولة يوميًا كما يشكو الأهالي من تلوث مياه الصنبور، وأدى الغضب إزاء تردي الخدمات العامة إلى اندلاع احتجاجات في الماضي.

 

ضحايا وعمليات اغتيال النشطاء العراقيين

وقُتل ما يقرب من 600 شخص في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات منذ ذلك الحين، بما في ذلك خلال أعمال عنف شهدتها التظاهرات وأيضًا في عمليات اغتيال استهدفت نشطاء.

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