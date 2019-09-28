قتيل وإصابات بقصف طيران أجنبي معسكرا للوفاق في سرت

قال المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، إن "طيرانا حربيا أجنبيا"، داعما لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، استهدف معسكرا في مدينة سرت شرقي البلاد.

وأضاف المركز في بيان نشره على حسابه بـ"فيسبوك"، إن الطيران (لم يذكر هويته)، قصف مقرا عسكريا لقوة حماية سرت، يقع بمنطقة جارف، مؤكدا أن القصف أسفر في حصيلة أولية، عن سقوط قتيل وإصابة 3 عناصر تابعين للقوة المذكورة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها قوة حماية سرت لقصف بطيران مجهول، حيث استهدفت مقرات وتمركزات تابعة لها قبل أيام بقصف من طيران مساند لحفتر، بمنطقتي بوقرين ووادي جارف، شرقي مصراتة، دون تسجيل أي أضرار بشرية.

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وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر من بداية هجوم قوات حفتر، في نيسان/ أبريل الماضي، للسيطرة على العاصمة طرابلس، تعددت إخفاقاتها، ولم تتمكن من إحداث اختراق حقيقي نحو طرابلس.

وأجهض ذلك الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خطة أممية لمعاجلة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، من صراع على الشرعية والسلطة، ينحصر حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.