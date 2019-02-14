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قتيل وجرحى عدة بينهم رجال امن بانفجاري لغمين في الاردن

قتيل وجرحى عدة بينهم رجال امن بانفجاري لغمين في الاردن
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