قتيل وجرحى عدة بينهم رجال امن بانفجاري لغمين في الاردن

قتيل وجرحى بينهم رجال امن بانفجاري لغمين في الاردن

توفي مواطن اردني الخميس، اثر انفجار لغم قديم في منطقة نقب الدبور بمدينة السلط، بحسب مصدر أمني، فيما ادى انفجار اخر في نفس المنطقة الى اصابة عدد من الاشخاص بينهم رجال امن بحسب ما ذكره موقع "عمون" الاخباري.

وقال المصدر للموقع إن بلاغا ورد للاجهزة الامنية بسماع دوي انفجار في منطقة الكسارات بنقب الدبور، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية الى الموقع للتحقيق في الحادث.

وقالت مديرية الامن العام في بيان لها "توفي خمسيني داخل احدى المزارع في محافظة البلقاء حيث تحرك المعنيين وفتح تحقيق بالحادثة لتحديد سبب الوفاة، وتدل المؤشرات على حدوث انفجار قد يكون اثر جسم متفجر قديم من مخلفات الامن الداخلي".

وقال موقع "عمون" ان هناك انباء تحدثت عن وقوع اصابات بين رجال الأمن العام بانفجار آخر في منطقة نقب الدبور، فيما قالت صحيفة "الغد" ان الانفجارين نجما عن لغمين، وان الانفجار الثاني ادى الى اصابة ستة اشخاص.