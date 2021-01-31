قتيل وجرحى في مواجهات بين أهالي الحسكة و"قسد"

أسفرت صدامات بين محتجين من أهالي الحسكة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" عن سقوط قتيل وأربعة جرحى، بحسب وكالة "سانا".

وقالت الوكالة إن

(قسد) أطلقت الرصاص على المحتجين، كما أقامت عددا من الحواجز في المدينة ونشرت مسلحيها في أحيائها واختطفت عددا من المدنيين.

ونقلت قناة "السورية" عن مدير الصحة في المدينة أن أربع إصابات وصلت إلى المركز الطبي وتوفى مواطن آخر جراء إصابة في الصدر، وأضاف أن المستلزمات الطبية والإسعافية موجودة وأن "الكادر الطبي مستنفر لتقديم العون"

وتشهد المدينة منذ أيام توترا بسبب حصار تفرضه قسد على المدينة، (إضافة إلى حصار على حيي: طي وحلكو في مدينة القامشلي)، ومنعت فيه إدخال المواد الغذائية وحتى صهاريج المياه.

بينما أعلنت وكالة "أنباء" هاوار المؤيدة لـ"قسد" أن "الدفاع الوطني" (الموالي لحكومة دمشق) في المدينة هاجم قوى الأمن الداخلي فيها (الأسايش الموالية لقسد).وكان محافظ المدينة غسان خليل التقى أهالي المدينة أمس، وقال إن "الحراك السلمي للأهالي والفعاليات الاجتماعية مستمر فالأوضاع المعيشية والإنسانية وصلت لحد لا يمكن السكوت عليه في ظل انعدام توفر أبسط مستلزمات الحياة للمواطنين الذين صبروا وصمدوا طيلة السنوات الماضية".

وشدد خليل، حسب ما ذكرت صفحة المحافظة، على "عدم حدوث أي صدامات ولكن إذا ما فرضت علينا فإننا سندافع عن كرامة المواطن والوطن وتضحيات شهدائنا ولن نفرط في ذرة تراب".