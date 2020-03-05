قتيل وجرحى من عناصر جيش النظام السوري في قصف إسرائيلي بحمص

قتل جندي سوري وأصيب أربعة آخرون في قصف لطيران حربي إسرائيلي على مطار لجيش النظام السوري في حمص وموقع للجيش في القنيطرة.

وكشفت مصادر مقربة من قوات النظام أن جنديا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في قصف إسرائيلي على مطار الشعيرات جنوب شرق محافظة حمص.

وأضافت المصادر أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ في حين وصلت 3 منها إلى المطار.

وفي محافظة القنيطرة جنوب سوريا ، قالت المصادر إن موقعاً للنظام السوري في منطقة التلول الحمر استهدف بأربعة صواريخ وأصيب خلالها جندي سوري بجروح.

وتعرض مطار الشعيرات لقصف من طائرات أمريكية في بداية شهر نيسان/أبريل 2018 بعد اتهام جيش النظام السوري بأنه قصف مناطق في محافظة إدلب بالسلاح الكيماوي.

وقصفت طائرات إسرائيلية منطقة حسياء الصناعية جنوب حمص في شهر تشرين ثان/نوفمبر عام 2017 كما شنت عدة غارات على مطار التيفور شرق حمص.(وكالات)