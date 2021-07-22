قتيل و 10 اصابات بإنفجار في غزة (صور)

هز انفجار عنيف وسط قطاع غزة، اليوم الخميس، مما أدى لسقوط قتيل واصابة 10 أشخاص على الأقل.

وقالت وزارة الداخلية في غزة بأن الانفجار وقع في منطقة سوق الزاوية بمدينة غزة، وأنه تسبب بمقتل شخص واصابة 10 آخرين، مع اضرار كبيرة في الموقع.

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، إلى أن الشرطة والدفاع المدني والإسعاف تقوم بالتعامل مع الحدث؛ والتحقيق في أسباب الانفجار.

واضاف البزم أن انفجار "منطقة سوق الزاوية" بمدينة غزة وقع في منزل مكون من عدة طوابق، وأدى لانهيارات في أجزاء كبيرة من المنزل، وأضرار أخرى في المنازل والمحال التجارية المجاورة

ووصفت مصادر طبية لمشفى الشفاء الذي وصل اليه المصابين بالخطيرة.

وقال الدفاع المدني ببيان له ان حريقا اندلع في محل لتوزيع الغاز اسفل مبنى من ثلاث طوابق.















