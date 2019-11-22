قتيل و 4 مصابين بانفجار عبوة ناسفة في بغداد

قالت مصادر إعلامية عراقية: إن شخصا قتل وأصيب أربعة آخرون، بانفجار عبوة ناسفة كانت أسفل دراجة، في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة العراقية، مساء أمس الخميس.

وأشارت المصادر إلى أن العبوة انفجرت، لدى محاولة تفكيكها، ما تسبب في سقوط قتيل وجرحى.

وطوقت قوة أمنية مكان الحادث، ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، والجثة إلى الطب العدلي.

وتشهد العاصمة بغداد بين الحين والآخر، تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، استهدف بعضها المتظاهرين الموجودين بالقرب من ساحة التحرير في بغداد. (وكالات)