قتيل و 5 إصابات بإطلاق نار بوسط مدينة سياتل الأمريكية (شاهد)

قالت الشرطة إن حادث إطلاق النار في وسط مدينة سياتل أدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين على الأقل بجروح خطيرة خلال فترة ذروة المرور، الاربعاء، وكان المحققون يبحثون عن مشتبه به واحد على الأقل.

وأُطلقت الطلقات النارية حولي الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، بالقرب من شارع باين وشارع فوث، على بعد أقل من نصف ميل من إطلاق نار منفصل وقع قبل ساعات من هذا الحادث، حسبما ذكرت محطة ” كيو فوكس 13″.

ومن غير الواضح ما الذي أدى إلى إطلاق النار، والشرطة لا تزال تبحث عن المشتبه به، الذي هرب من مكان الحادث.

وقال شهود عيان إن المارة سارعوا على الفور إلى الانبطاح.

ولم يصب أي ضابط شرطة في حادث إطلاق النار الأول، وكان إطلاق النار هو الثالث في وسط المدينة خلال يومين.