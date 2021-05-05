قتيل و 6 اصابات في هجوم صاروخي اسرائيلي على مواقع في سوريا (فيديو وصور)

أفاد مصدر عسكري سوري بأن الجيش الإسرائيلي نفذ فجر يوم الأربعاء غارة جوية على جنوب غرب اللاذقية مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الساحلية.

وأكد المصدر أن الهجوم وقع على الساعة 02:18 فجرا، مضيفا أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

ولفت إلى أن الهجوم أدى إلى "استشهاد مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية، من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية".

وأفادت وسائل إعلام رسمية سورية، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي صاروخي، استهدف مواقع بمحافظتي اللاذقية وحماة، في الساعات الأولى من ليلة الأربعاء.

وذكرت التقارير السورية الرسمية أن قوات الدفاع الجوي تتصدى لصواريخ معادية إسرائيلية استهدفت مواقع في مدينتي اللاذقية والحفة بمحافظة اللاذقية ومدينة مصياف غرب محافظة حماة.

وقالت قناة "الإخبارية" إن الهجوم أسفر حتى الآن عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء استهداف مواقع مدنية في ريف اللاذقية.

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SANA reporter: Explosions were heard on the coast of the cities of Latakia and Tartous https://t.co/HF3Br7pl38 — LEB news 🇱🇧 (@HusseinS2004) May 4, 2021

وأعلن فوج إطفاء اللاذقية عن "إخماد حريق ناجم عن صواريخ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستودعا مدنيا للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة".

وفي وقت سابق تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن سماع دوي انفجارات على ساحل مدينتي اللاذقية وطرطوس تبين لاحقا أنها ناجمة عن تصدي القوات السورية لأهداف معادية.

ونشرت بعض وسائل الإعلام صورا وفيديو قالت إنها توثق مواقع انفجارات ناجمة عن الهجوم في طرطوس واللاذقية.