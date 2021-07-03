قتيل و 9 اصابات خلال احتجاجات جنوب العراق

قتل مدني وأصيب 9 آخرون في العراق، السبت، جراء تفريق قوات الأمن لمظاهرة منددة بانقطاع التيار الكهربائي، جنوبي البلاد.

وقال شهود عيان، إن “محتجا قتل وأصيب 9 آخرون بجروح، إثر تفريق قوات الأمن مظاهرة بالقوة، مساء الجمعة، في منطقة قلعة صالح بمحافظة ميسان (جنوب)”.

وأوضح الشهود أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والهراوات لفض المظاهرة التي نظمت للتنديد بانقطاع التيار الكهربائي بالمحافظة.

ولم تصدر السلطات العراقية أي إفادات رسمية بشأن ما حدث حتى الساعة 8:00 ت.غ.

وتأتي المظاهرة غداة انقطاع التيار الكهربائي تماما في المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان (شمال)، أي في 15 محافظة من أصل 18.

والجمعة، أعلنت وزارة الكهرباء إعادة تشغيل منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد بعد توقفها لساعات، إثر استهداف أبراج لنقل الطاقة.

بدورها أعلنت الحكومة العراقية، الجمعة، قبول استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش، وإقالة مدير شركة نقل الطاقة الكهربائية (جنوب) من منصبه، إثر احتجاجات شعبية لانقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

(الأناضول)