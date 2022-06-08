قتيل و8 جرحى في حادث دهس بألمانيا

لقى شخص على الاقل مصرعه وأصيب ما لا يقل عن 8 آخرين في حادث دهس وقع في شارع الكودام وسط العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأربعاء.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن السائق اقتحم واجهة محل في شارع تجاري. دون أن يتضح في الوقت الحاضر إن كان فقد السيطرة على السيارة أو نفذ هجوما متعمدا.

وقالت مصادر اعلامية ان قوات الشرطة اعتقلت المنفذ وبدأت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث، وإن كان هجوما إرهابيا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد يومين من عملية إطلاق نار.

ووقع الحادث في رانكشتراسه قرب حي التسوق الرئيسي (برايتشايدبلاتس) الذي شهد في عام 2016 مقتل 11 شخصا في واقعة دهس خلال سوق لعيد الميلاد.