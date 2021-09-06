قدمت من إثيوبيا.. السودان يحتجز شحنة أسلحة

قامت السلطات السودانيّة في مطار الخرطوم بضبط وحجز شحنة أسلحة وصلت من إثيوبيا المجاورة لها عبر الخطوط الجوّية الإثيوبيّة ويجري التحرّي بشأنها.

وأفادت وكالة الأنباء الرسميّة السودانيّة (سونا) أنّ السلطات أُبلِغت بوصول شحنة أسلحة قادمة من أديس أبابا عبر الخطوط الإثيوبيّة (…) وعلى الفور، تمّ حجزها من قبل سلطات الجمارك.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين لم تُسمّهم، قولهم إنّ “الأسلحة وصلت إثيوبيا قادمةً من العاصمة الروسيّة موسكو في أيّار/مايو 2019، احتجزتها السلطات الإثيوبيّة هناك طوال العامين الماضيين، ودون سابق إنذار سمحت أديس أبابا بشحنها للخرطوم على طائرة ركاب مدنيّة”.

وتتكوّن الشحنة من 72 صندوقاً تحوي أسلحة ومناظير رؤية ليليّة. وقالت الوكالة إنّ هناك شكوكاً “تدور حول نوايا استخدامها في جرائم ضدّ الدولة، وإعاقة التحوّل الديموقراطي (في السودان)، والحيلولة دون الانتقال للدولة المدنيّة”.

وتختلف الدولتان منذ عام 2011 حول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

كما تأثّرت علاقة الخرطوم وأديس أبابا بالخلاف حول منطقة الفشقة الزراعيّة الخصبة التي يعمل فيها مزارعون إثيوبيّون ويؤكّد السودان أنّها تابعة له.