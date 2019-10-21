قديروف: سنرسل الارهابيين العائدين من سوريا الى المقابر

أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، يوم أمس الأحد، أن البلاد مستعدة لمواجهة ومحاربة إرهابيي تنظيم "داعش" الإرهابي القادمين من سوريا إلى منطقة شمالي القوقاز.

وقال الرئيس قديروف خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني: "إن الشيشان مستعدة لصد ومواجهة إرهابيي تنظيم "داعش" الإرهابي القادمين من سوريا والهاربين إلى مناطق شمال القوقاز".

وأضاف قديروف، قائلا: "طبعا سنستقبلهم وسنشتري لهم بطاقات إلى مسرح المواجهة أو إلى المقابر".

وأكد قديروف أن الشيشان يمكنها ضمان أمن البلاد وذلك من خلال الوحدات خاصة التي يتم تدريبها في الشيشان.

كما أعرب عن رأي مفاده أن القوات الروسية قادرة على مساعدة الحكومة في سوريا لعودة الأمن والأمان.