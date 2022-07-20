قديروف: سنستهدف هذه الدولة بعد أوكرانيا

أكد الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، أن هناك خطط ضخمة لنزع السلاح من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأن بولندا ستكون على رأس ذلك المخطط بعد انتهاء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات قديروف خلال نشره فيديو في صفحته الخاصة على "تلغرام"، قال خلالها: "هناك خطط ضخمة لنزع السلاح من دول الناتو، حيث بعد أوكرانيا سيكون دور بولندا".

وأضاف قائلا: "نحن بالفعل نطور خطة لنزع السلاح من دول الناتو، وأول خطوة بعد الاستيلاء على كييف هي بولندا".

وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.