قديروف يدعو أهل القوقاز للتطوع في الحرب ضد عبدة الشيطان

وصف حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف، الحرب التي تخوضها روسيا، بأنها حرب بين عبادة الشياطين والمسيحيين والمسلمين.

ودعا قديروف، الشيشانيين والقوقازيين، إلى التطوع للقتال في الحرب إلى جانب روسيا، والتوجه إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري، دفاعا عن قيم المبادىء الانسانية ومستقبل المنطقة.

دعوات قديروف، جاءت في تسجيل صوتي تم نشره على تطبيق "تليغرام"، وقال: "أدعو جميع الرجال والنساء وخاصة الشيشان والقوقازيين، لماذا لا توجد قوائم انتظار؟".

وتابع قديروف: " يا أهل القوقاز، أنا لا أفهمكم على الإطلاق. كان يجب أن تكونوا في طليعة المحاربين، لأن القضية تهمنا في المقام الأول. إنه مستقبلنا! فأين تزوغ أبصاركم؟".

وتساءل في تسجيله الصوتي: "هل يريد رجالكم الزواج من بعضهم البعض؟ أم تريد أن يفعل ذلك أبناؤكم؟ ألا يمكن أن تطلق لفظ الأم والأب؟".

وقال قديروف: "يقاتل كثير من الشيشانيين إلى جانب الجيش الروسي، لكن تعدادنا قليل، ، فهناك ما يقرب من مليون و600 ألف منا، يجب أن يكون منهم على الأقل 300-400 ألف".

ووجه نداءه إلى اهل القوقاز قائلا: "يا أيها القوقازيون، إما أن تحلقوا لحاكم، أو تذهبوا لتثبتوا دينكم بالفعل لا بالقول!".

واضاف: "ماذا عساك قائل في المنزل؟ ولماذا أنت جالس هناك؟ ماذا ستجيب ابنك حينما يسألك؟ هناك يحمي الرجال قيم الأسرة والدين والدولة، فماذا عنك؟ ولم تجلس في المنزل؟ بماذا ستجيب عليه؟ قاتل الآخرون وماتوا وأنت جالس في المنزل، بم ستجيب؟"

يشار إلى أن الآلاف من المقاتلين الشيشان، يشاركون إلى جانب الجيش الروسي، في العمليات العسكرية بأوكرانيا.

كما أن قديروف الذي يبلغ من العمر 46 عاما، ويوصف بالابن المدلل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتبر من التيار المتشدد في تلك الحرب، والتي يدعو فيها روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية، مشيرا إلى أنه بصدد إرسال ثلاثة من أبنائه الذين لم تتجاوز اعمارهم ال 17 عاما، إلى الجبهة.