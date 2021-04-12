قذاف الدم: سيف الإسلام سيفوز بأغلبية ساحقة في الإنتخابات

رأى أحمد قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومنسق العلاقات مع مصر في عهده، أن سيف الإسلام القذافي هو الأوفر حظا بالفوز بأغلبية ساحقة في الانتخابات إذا ما أقيمت.

وقال قذاف الدم، القيادي حاليا في جبهة النضال الوطني، إن من حق سيف الإسلام، بل ومن واجبه إذا أراد أن يترشح للانتخابات الليبية المقبلة، مشددا على أنه لا أحد يستطيع أن يمنعه من أن يرشح نفسه للانتخابات.

وفي هذا السياق، تساءل ابن عم الزعيم الليبي الراحل خلال مقابلة تلفزيونية، من يحاكم من؟ وما هي تهمته".

ووصف قذاف الدم سيف الإسلام بأنه "شاب ومن هذا الجيل، وكان لديه ليبيا الغد، مخطط وبرنامج مشروعات وأحلام الشباب يحملها معهم، وأيضا هو محسوب على تيار القذافي، وبالتالي يرى فيه تيار القذافي أنه يعيد الاعتبار لمعمر القذافي" الذي وصفه بالشهيد.

وأعرب ابن عم معمر الذافي عن رأي مفاده أن سيف الإسلام أكثر الناس حظا (بالفوز) إذا ما قامت الانتخابات بأغلبية ساحقة .. "هو أو أي حد من تيارنا. لن نقبل بمنعه من المشاركة". (سكاي نيوز)