قرار اسرائيلي باستخدام "الطائرات المسيرة" لاغتيال المقاومين الفلسطينيين

يستعد الجيش الاسرائيلي، توسيع نطاق عملياته الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، بعد تصاعد التحذيرات من استعداد خلايا فلسطينية، لتنفيذ هجمات ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وقرر رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، البدء باجراءات تصعيدة في الضفة الغربية، حيث منح الضوء الأخضر لقواته، بتنفيذ عمليات اغتيال ضد المقاومين الفلسطينيين، عبر استخدام الطائرات المسيرة.

وأفادت القناة "12" العبرية، بأن قرار "كوخافي" جاء بعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، يوم امس الأربعاء، واستشهاد 4 فلسطينيين، واصابة العشرات.