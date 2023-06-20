قرار اسرائيلي غريب بادانة مجندة نزعت حجاب فلسطينية

قرار غريب اتخذته السلطات الاسرائيلية بادانة مجندة في قوات حرس الحدود بالسجن لمدة 8 اشهر وتغريمها 2000 شيكل لاعتداءها على فتاة فلسطينية في القدس المحتلة

غرابة القرار كونة الاول منذ انشاء اسرائيل الذي يتم ادانة جندي او مجندة بالاعتداء على فلسطيني، حيث حرت العادة بعدم الادانة او الافراج تحت بند الدفاع عن النفس حتى وان كانت الضحية الفلسطينية طفلا او شيخا، والامثلة لا تعد ولا تحصى.

وفي القرار الغريب فان المحكمة ادانت المجندة الإسرائيلية في قوات حرس الحدود أوريان بن خليفة التي ظهرت في مقطع فيديو في يناير 2021 فيه اعتداء بن خليفة على فتاة فلسطينية من شرقي القدس بشكل وحشي بعد اعتقالها، ثم قيامها بنزع حجابها وشتمتها بألفاظ.

واعترضت المجندة الاسرائيلية الفتاة بينما كان تسير برفقة شقيقها في البلدة القديمة شرقي مدينة القدس، ومنعتها من المرور ودفعتها فاحتجت الفتاة على ذلك، وفي مايو السابق أدانت محكمة إسرائيلية المجندة خليفة بتهمة الاعتداء على امرأة يشمل نزع حجاب المرأة عن رأسها، وخنقها دون سبب