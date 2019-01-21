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قرار الزامي: 10 جنيهات من كل طالب مصري لاسر الشهداء

قرار الزامي: 10 جنيهات من كل طالب مصري لاسر الشهداء
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