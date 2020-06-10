قرار بتوقيف 63 شخصًا في تركيا للاشتباه بانتمائهم لمنظمة غولن

أصدرت النيابة العامة بمدينة إزمير، غربي تركيا، فجر الأربعاء، قرارًا بتوقيف 63 شخصًا بينهم عناصر شرطة سبق فصلهم من عملهم، وذلك في إطار تحقيقات جارية بشأن منظمة “غولن”.

وبحسب ما ذكرته مصادر أمنية، فإن قرارات التوقيف التي أصدرتها النيابة المذكورة، تشمل إلى جانب إزمير، كلا من إسطنبول، ومرسين، جنوبي البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن المطلوبين متهمين بـ”تأمين المؤن والمساعدات المالية للمشتبه في انتمائهم للمنظمة”.

وفور صدور قرار التوقيف بدأت قوات مكافحة التهريب، والجريمة المنظمة، والإرهاب التابعة لولاية إزمير بشن عمليات أمنية متزامنة مدعومة من القوات الخاصة؛ لضبط المتهمين المطلوبين في الولايات المذكورة. (الأناضول)