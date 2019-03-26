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قرار ترامب بشأن الجولان دفعة لنتنياهو وخطر على إسرائيل على المدى الطويل

قرار ترامب بشأن الجولان دفعة لنتنياهو وخطر على إسرائيل على المدى الطويل
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