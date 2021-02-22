قرار جمهوري بتحويل 10 مقاطعات جزائرية إلى ولايات

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تحويل 10 مقاطعات إدارية في جنوب البلاد إلى ولايات كاملة الصلاحيات.

وجاء في البيان الرئاسي: "طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ترقية العشر مقاطعات الإدارية للجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات".

ويتعلق الأمر بولايات: "تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير، المنيعة".

وفي 10 ديسمبر 2019، صادق البرلمان على القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي، الذي يتضمن ترقية 10 مقاطعات إدارية إلى محافظات بكامل الصلاحيات، لكن التصديق الرئاسي على القرار صدر أمس الأحد.

وعقب هذا القرار، يصبح عدد المحافظات في الجزائر 58 بعدما كان 48. (وكالة الأنباء الجزائرية)