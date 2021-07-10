قرار سعودي بخصوص لقاح "موديرنا"

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، موافقتها على تسجيل لقاح فيروس كورونا "موديرنا"، لينضم بذلك إلى سلسلة اللقاحات المعتمدة في المملكة وهي لقاح "أسترازينيكا"، ولقاح "فايزر-بيونتيك"، ولقاح جونسون آند جونسون

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أعلنت الهيئة العامة، مساء أمس الجمعة، موافقتها على تسجيل لقاح "موديرنا"، ‎وذلك بعد أن تقدمت شركة "موديرنا" بطلب الموافقة على اعتماده

وقالت الوكالة إن "الهيئة اعتمدت اللقاح، بعد التحقق من جودته من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبين جودة التصنيع وثبات المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع، بحسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية".

وأوضحت أنه "بناء على الموافقة الصادرة من الهيئة، ستبدأ الجهات الصحية المعنية بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، وستقوم الهيئة بدورها بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه لضمان جودته".