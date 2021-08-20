قرار سعودي عاجل بالقبض على من ظهروا في فيديو الإساءة للرسول وزوجته

أصدر النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أمرا عاجلا للقبض على من ظهروا في فيديو أساؤوا من خلاله للنبي الكريم محمد وزجته السيدة عائشة.

وعبر رواد مواق التواصل عن غضبهم من الفيديو عبر هاشتاغ #فيلكس_يتعدى_على_الرسول حيث شهد الوسم تغريدا مكثفا في السعودية تجاوز الـ 40 ألف تغريدة خلال وقت قياسي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن "نشر ما من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقا لقرار معالي النائب العام رقم (1) وتاريخ 1 /1 /1442هـ، وتصل عقوبتها إلى السجن (5) سنوات وغرامة (3) ملايين ريال".

وتداول عدد من مستخدمي تويتر مقطع فيديو أشعل غضب السعوديين بسبب إساءته إلى النبي محمد وزوجته عائشة.

وطالب المغردون بإنزال أقصى العقوبات على من ظهروا في الفيديو.