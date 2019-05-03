قرار من المحكمة العليا السعودية بشأن هلال رمضان

دعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، ابتداءا من مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان، وطالبت من يراه يراه سواءا بالعين المجردة أو بواسطة المناظير التقدم الى اقرب محكمة للادلاء بشهادته

وقال بيان صادر عن المحكمة العليا في المملكة "ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1440 هـجري حسب تقويم أم القرى، فإن لم ير فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الأحد."

وحسب دعوة المحكمة العليا في السعودية فإن غرة شهر رمضان المبارك ستكون إما يوم الأحد 5 مايو أو الاثنين 6 مايو.

وتعتمد غالبية الدول العربية المحيطة بالسعودية والاسلامية على رؤية وقرار المملكة في تحديد بداية الشهر الفضيل ونهايته والاعلان عن موعد عيد الفطر