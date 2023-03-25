قرار هام.. السعودية تقيد مرات العمرة في رمضان

البوابة - وزارة الحج والعمرة السعودية، قرارا هاما، يتعلق بتقييد عدد مرات العمرة في شهر رمضان، معللة ذلك بفتح المجال أمام أكبر عدد ممكن الأشخاص لتأدية العمرة.

وأكدت وزارة الحج، أن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بـ"طمأنينة ويسر".

ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية، فإن تأدية العمرة يتطلب إصدار تصريح من تطبيق "نسك"، مشددة على ضرورة الإلتزام بالوقت المحدد لإصداره.

وقالت وزارة الحج، إنه يمكن الغاء موعد تأدية العمرة، من خلال "نسك"، قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد، مشيرة إلى أنه لا توجد خاصية التعديل على المواعيد.

وبينت الوزارة، أن تحديث مواعيد تأدية العمرة، يتم بصورة دورية، وأنه في حال عدم العثور على موعد للحجز فإنه يمكن إعادة البحث في وقت لاحق.

يذكر أنه تم السماح مؤخرا للنساء القادمات من خارج المملكة العربية السعودية، بأداء العمرة دون محرم، وذلك بعد حصول المرأة على تأشيرة عمرة ضمن "عصبة نساء" إذا كان عمرها 45 سنة، أما إذا كانت دون 45 سنة فهي ملزمة بالمحرم.

وشددت وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن تشكيل مجموعات عصب النساء، يكون فقط عبر الوكيل المحلي المعتمد .

يشار إلى أن الوزارة، كانت قد أعلنت عن السماح لغير المحصّنين بأداء العمرة والصلاة في الحرمين، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفايروس كورونا.

كما ألغت الوزراة اشتراط التحقق من الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" لجميع ضيوف الرحمن.