قراصنة إيرانيون ينشرون صورا جديدة لرئيس الموساد

نشر قراصنة ايرانيون، صورا منسوبة لرئيس جهاز الموساد الاسرائيلي، ديفيد برينع، قل رحلته المقررة إلى واشنطن لبحث تفاصيل الاتفاق النووي مع الإدارة الأمريكية.

وذكرت وسائل اعلام عبرية، إن "الصور التقطت قبل تعيين برينع في منصب رئيس جهاز المخابرات"، حيث "نشرت مجموعة القراصنة صورة سلفي له التقطت على ما يبدو عام 2016، خلال بطولة الجودو الأوروبية للشباب، التي أجريت في تل أبيب"، إذ أنه "إلى جانب صورة السلفي، كتب مجموعة القراصنة في قناتهم في "تليغرام، في إشارة إلى نشر مواد إضافية لاحقا: ددي، هل أنت جاهز للنصيحة التالية؟"

وقال موقع "واينت" ، إن المجموعة نشرت أيضا "نتائج فحص طبي أجراه برينع عام 2018، وتظهر الفحوصات مراجعة طبية مفصلة، إلى جانب اختبار للقلب خلال بذل مجهود، مع فحص حاستي السمع والبصر، وصورة تظهر نتائج فحوصات الدم على ما يبدو أجراها برينع".

وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت يوم الثلاثاء الماضي، عن اختراق هاتف رئيس جهاز الموساد ديفيد برينع من قبل قراصنة، "مرتبطين بإيران".

وذكر موقع "والا"، أن قراصنة يبدو أنهم مرتبطون بإيران اخترقوا هاتف رئيس الموساد برينع، ونشروا صورا لأسنانه مع نصائح طبية حول ضرورة تنظيف الأسنان مرتين يوميا.

👇First recommendation

Brush your teeth....

צחצח שיניים באופן קבוע פעמיים ביום!#BrushYourTeethdady

تصاویری دقیق تر از دندان های خراب شده

داوید بارنئا، رئیس موساد ...😁

صور للأسنان ديفيد بارنيا رئيس الموساد... pic.twitter.com/PkyWZFhJpi — Mohamad Ali (@mohamadimali) August 30, 2022

وقال الموقع إن مجموعة القراصنة يطلقون على أنفسهم "الأيدي المفتوحة"، نشروا الملف الطبي الخاص برئيس الموساد برينع.

ووفق الموقع العبري، بعد وقت من نشر صور أسنان رئيس الموساد، أرفقت المجموعة بعض النصائح له للحفاظ على نمط حياة صحي.

كما كتبت المجموعة على صور رئيس الموساد الإسرائيلي التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "نظف أسنانك بانتظام مرتين في اليوم".

وهذه المرة الثانية التي تخترق المجموعة ذاتها من القراصنة ملفات خاصة برئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، خلال أشهر قليلة.

ففي مارس الماضي، نشرت ذات المجموعة بيانات شخصية له، تضمنت استمارة ضريبية يعود تاريخها إلى العام 2022، كما تضمنت معلومات عن راتبه، ومدخراته، ومعاشه التقاعدي.

كما نشرت المجموعة سابقا صورا ومعلومات شخصية عن برنيع، الذي يترأس جهاز الموساد الإسرائيلي، منذ الأول من يونيو العام الماضي.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، بثت المجموعة مقطعا مصورا يتضمن صورا شخصية لرئيس الموساد، وتذاكر طيران، ووثائق ضريبية له ولأفراد أسرته، وصورة عبر الأقمار الاصطناعية لمنزله الخاص الواقع وسط إسرائيل.