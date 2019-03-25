قراصنة من كوريا الشمالية يهاجمون شركة أمنية اسرائيلية

مجموعة قراصنة من كوريا الشمالية تسمى "Lazarus" هاجت شركة أمنية إسرائيلية

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقرير أعدته شركة "Clearsky" المحلية المتخصصة في أمن الإنترنت أن مجموعة قراصنة من كوريا الشمالية تسمى "Lazarus" قد هاجت شركة أمنية إسرائيلية.

وأوضح التقرير الذي صدر أمس، أن هذا الهجوم تم الكشف عنه بعد أن تلقى أحد العاملين في شركة أمنية إسرائيلية، لم يكشف عن اسمها في 7 مارس الجاري، رسالة إلكترونية من زميل له من خلال النظام البريدي الداخلي الخاص.

وعلق العامل قائلا إن هذا الأمر يعني "أن المهاجم كانت لديه القدرة بالفعل على السيطرة على الأقل على الرسائل الداخلية المرسلة من العامل المرسل، وهو يحاول استغلال هذا لنشر واختراق الحواسيب في المنظمة".

وأفاد التقرير بأن تقديرات الخبراء تشير إلى أن "المهاجم اخترق شبكة داخلية منفصلة عن الشبكة الخارجية".

كما أُبلغ بأن الرسالة التي كتبت باللغة العبرية أرفقت بملف ضار "يساعد على فحص ملفات عن طريق استخدام العشرات من برامج مكافحة الفيروسات بنفس الوقت".

وقال أحد الخبراء في هذا التقرير: "إننا نقدر بصورة متوسطة أن الهجوم نفذته مجموعة Lazarus الكورية الشمالية، وفي حال كان الأمر صحيحا فإنه يعتبر من أولى الهجمات التي قامت بها المجموعة في إسرائيل على حد علمنا".

ونقلت صحيفة هآرتس عن مدير شركة "Clearsky" قوله في هذا السياق إن كوريا الشمالية تتميز بقدرات خاصة، "إنها تهاجم مثل دولة وتسرق مثل منظمة إجرامية".

ومضى في هذا الشأن قائلا: "في الأشهر الأخيرة، نشهد ارتفاعا في الجهود التي تستثمرها هذه الدولة في جمع المعلومات الاستخباراتية من شركات ومنظمات أمنية بالولايات المتحدة وأوروبا، وأيضا هنا في إسرائيل".

وتابع مدير الشركة الإسرائيلية مشيرا إلى أن هذه الحادثة هي "الأولى التي نتمكن فيها من تمييز هجوم كوري شمالي بهدف سرقة معلومات استخباراتية بإسرائيل. الحديث يدور عن هجوم ممنهج، بلا حدود، وعلى حد علمنا لم يشن هجوم في الماضي على شركات ومؤسسات إسرائيلية. مواجهته تتطلب تفكيرا معمقا وتقديرات مختلفة حتى نتمكن من إيقافه".