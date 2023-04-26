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قراصنة يخترقون حسابات نتنياهو على مواقع التواصل

تاريخ النشر: 26 نيسان / أبريل 2023 - 06:22
قراصنة يخترقون حسابات نتنياهو على مواقع التواصل

اخترق قراصنة يعتقد انهم ايرانيون حسابات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواقع التواصل الاربعاء، ونشروا فيها نصوصا بالفارسية ومقاطع صوتية من القرآن.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية انه جرى سريعا اغلاق حسابات نتنياهو التي تعرضت للقرصنة في موقعي فيسبوك وانستغرام  من قبل قراصنة رجحت ان يكونوا ايرانيين.

وكانت تقارير تحدثت الثلاثاء، عن تعرض موقعين لشركة الموانئ الاسرائيلية وميناء حيفا لعملية اختراق تسببت في تعطلهما. 

لكن خبراء استبعدوا سرقة معلومات بسبب الهجوم الذي نفذته مجموعة تطلق على نفسها "أنونيموس سودان".

ونجحت هذه المجموعة في تعطيل عشرات المواقع الإسرائيلية خلال الأيام الماضية.

ومن بين ما اخترقته موقعا جهاز المخابرات "الموساد"، والتامين الوطني الاسرائيلي، بحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف".

وقالت الصحيفة ان المجموعة قالت عبر حسابها في "تلغرام" أن هذا "تحضير لهجوم كبير".

وطالت هجمات "أنونيموس سودان" الاخيرة مواقع بنوك ومكاتب بريد في إسرائيل، بحسب التقارير.
 

كلمات دالة:بنيامين نتنياهوقرصنةقراصنةهاكرز

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