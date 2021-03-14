قراصنة يخترقون شركة اسرائيلية ويطالبون بفدية

أعلنت مجموعة قراصنة، تطلق على نفسها اسم "بلاك شادو"، عن اختراقها بيانات شركة "ك. ل. س. كابيتال" الإسرائيلية، المختصة بتمويل السيارات.

ونشر القراصنة وثائق حصلوا عليها بعد اختراق بيانات الشركة، منها طلبات لتمويل ومراسلات داخلية وصور شيكات ورخص قيادة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن القراصنة أعلنوا أنهم دمروا خوادم الشركة، وأن "بيانات عملائهم في أيدينا"، قائلين إنهم انتظروا 72 ساعة حتى تمنحهم الشركة 10 عملات "البيتكوين" التي طلبوها كفدية للحصول على المعلومات، لكن الشركة فشلت في دفعها.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مجموعة "بلاك شادو" اخترقت قبل نحو 4 أشهر، شركة "شيربيت" للتأمينات، وطالبت بمبلغ قدره مليون دولار.

وكان وهار بنهاسي الرئيس التنفيذي لخدمة الأمن السيبراني MonsterCloud قال في ديسمبر الماضي ردا على هجوم Shirbit إن المزاعم بأن Black Shadow أرادت إلحاق الضرر بإسرائيل بشكل استراتيجي ولا تبحث عن أموال هي "هراء"