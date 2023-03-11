قرداحي عن الاتفاق السعودي الإيراني: وصلني حقي

البوابه - رحب وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي باتفاق تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران من خلال وساطة صينية عقب 7 سنوات على انقطاعها، وبارك الوزير قرداحي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين دولتي إيران والسعودية برعاية الرئيس الصيني.

وختم قرداحي تعليقه عبر منصة تويتر: (بكل صدق ومحبة، وصلني حقي.. شكرا).

أطيب التحيات لكلٍ من دولتي #إيران و #السعودية، وألف مبروك إتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما برعاية الرئيس الصيني. بكل صدق ومحبة، وصلني حقي.. شكراً. #الاتفاق_السعودي_الإيراني — George Kordahi (@GKordahi) March 11, 2023

وأدى تصريح لجورج قرداحي حين كان وزيرا للإعلام في لبنان حول الحرب في اليمن إلى أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية، إضافة إلى دول خليجية أخرى.

