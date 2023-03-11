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قرداحي عن الاتفاق السعودي الإيراني: وصلني حقي

تاريخ النشر: 11 آذار / مارس 2023 - 08:42
وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي
وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي

البوابه - رحب وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي باتفاق تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران من خلال وساطة صينية عقب 7 سنوات على انقطاعها، وبارك الوزير قرداحي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين دولتي إيران والسعودية برعاية الرئيس الصيني.

وختم قرداحي تعليقه عبر منصة تويتر: (بكل صدق ومحبة، وصلني حقي.. شكرا).

 

 

وأدى تصريح لجورج قرداحي حين كان وزيرا للإعلام في لبنان حول الحرب في اليمن إلى أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية، إضافة إلى دول خليجية أخرى.
 

كلمات دالة:جورج قرداحيقرداحيلبنانالسعوديةايرانالرئيس الصيني

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