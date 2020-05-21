قرداش: "داعش” راجع أفكاره بعد الخسائر

كشف عبد الناصر قرداش، الذي كان المرشح المحتمل لخلافة زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، أن قيادات التنظيم، وبطلب من البغدادي، راجعت أفكارها.

وأوضح قرداش المعتقل لدى السلطات العراقية، والذي يعتبر بنك معلومات التنظيم، أن المراجعة جرت بعد أن خسر التنظيم العديد من المواقع خلال السنوات الأخيرة.

وزعمت قناة “العربية” أنها أجرت مقابلة مع قرداش الذي وصف البغدادي بأنه كان “حازما ولا يتراجع بسهولة عن قرار اتخذه حتى ولو كان خاطئا”.

وخلال تحقيقات السلطات العراقية معه، كشف قرداش عن أن هناك خلافات شديدة داخل التنظيم بين العرب والأجانب.

وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلت عن جهاز المخابرات العراقية نبأ اعتقال المدعو عبد الناصر قرداش، معتبرة أنه المرشح لخلافة البغدادي، دون تقديم مزيدا من التفاصيل، في الوقت الذي أكدت مصادر أمنية عراقية لـ(سي إن إن)، أن قرداش، ليس خليفة البغدادي الذي تمت مبايعته لقيادة تنظيم “الدولة” قبل أشهر.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء العراقية، إن قرداش شغل منصب رئيس اللجنة المفوضة في تنظيم “داعش”، وعمل مع التنظيم كقيادي منذ زمن أبو مصعب الزرقاوي الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق، و”حتى معارك الباغوز التي قادها بنفسه”.

وكان التنظيم قد اعترف في أكتوبر تشرين الأول الماضي، بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي ونائبه أبو الحسن المهاجر، وذلك في تسجيل صوتي على لسان المتحدث الجديد باسم التنظيم أبو حمزة القرشي، في رسالة صوتية نشرها الجناح الإعلامي للتنظيم.

وبحسب التسجيل الصوتي، فإن شخصا سعوديا يكنى بـ”أبو إبراهيم الهاشمي القرشي”، خلف البغدادي في قيادة التنظيم.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية، مقتل أبو بكر البغدادي ونائبه أبو الحسن المهاجر في عمليتين منفصلتين في شمال سوريا، في أكتوبر الماضي.