قرصنة حسابات الجيش البريطاني على تويتر ويوتيوب

تعرضت حسابات الجيش البريطاني على "تويتر" و"يوتيوب" لقرصنة إلكترونية، بحسب ما اعلن متحدث باسم المؤسسة العسكرية الانجليزية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن المتحدث قوله أنه "تم تغيير اسم حساب وسائل التواصل الاجتماعي عدة مرات، حيث تضمنت عملية الاختراق تغيير صور الملف الشخصي الجديدة لصورة قرد يرتدي وجها يشبه شخصية الشرير (الجوكر) في سلسلة أفلام باتمان، بالإضافة إلى روبوت كرتوني".

وأضاف: "حث المنشور المتابعين على المشاركة والانضمام إلى المسابقات، مع اختيار الفائزين عشوائيا لتلقي (NFTs) وهي أعمال فنية رقمية يتم تخزينها على قاعدة البيانات".

وتابع: "تم اختراق قناة الجيش على موقع (يوتيوب) أيضا واستبدالها بحساب يروج للعديد من مقاطع الفيديو الحية التي تزعم أنها تعرض مقابلة مع مؤسس شركة (تسلا) إيلون ماسك حول العملة المشفرة".

وأوضح أنه "لم يعرف بعد الطرف الذي يقف وراء الهجمات الإلكترونية، لكن الانتهاك المحرج يثير مخاوف أمنية خطيرة للقوات المسلحة ويوحي بأن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى قد تكون في خطر".

وشدد على أنه "نحن على علم باختراق حسابات الجيش على تويتر ويوتيوب، والتحقيق جار.. نأخذ أمن المعلومات على محمل الجد ونعمل على حل المشكلة وحتى اكتمال التحقيق، سيكون من غير المناسب تقديم المزيد من التعليقات".