قرقاش: اتصال بن زايد بالرئيس السوري تجاوز للحسابات الضيقة

غرد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، السبت، معتبرا اتصال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بالرئيس السوري، بشار الأسد، تجاوزا للحسابات السياسية الضيقة.

وكتب في تغريدة له على "تويتر": الظروف الاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا تتطلب خطوات غير مسبوقة، وتواصل الشيخ محمد بن زايد بالرئيس السوري هذا سياقه".

وأكد أن "البعد الإنساني له الأولوية وتعزيز الدور العربي يعبر عن توجه الإمارات، خطوة شجاعة تجاه الشعب السوري الشقيق تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة"

الظروف الاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا تتطلب خطوات غير مسبوقة، وتواصل الشيخ محمد بن زايد بالرئيس السوري هذا سياقه، البعد الإنساني له الأولوية وتعزيز الدور العربي يعبر عن توجه الإمارات، خطوة شجاعة تجاه الشعب السوري الشقيق تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 27, 2020

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، قد كشف أمس الجمعة، أنه بحث هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد تفشي فيروس كورونا.

بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار ، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 27, 2020

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "بحثت هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا".

وأضاف: "أكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

اتصال هاتفي بين الرئيس #الأسد ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد خلاله بن زايد دعم الإمارات للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية.. مشيرا إلى أن سورية لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة.. pic.twitter.com/ndxVHCFZKw — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) March 27, 2020

وقالت الرئاسة السورية إن بن زايد أكد دعم الإمارات للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية، مشيرا إلى أن "سوريا لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".