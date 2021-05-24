قرقاش: الإمارات تؤمن بمركزية الدور المصري في قضايا المنطقة

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، أن "دعم الإمارات للجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة يمثل توجه الدولة العقلاني وإيمانها بمركزية دور القاهرة في قضايا المنطقة".

وقال قرقاش، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اتصال (ولي عهد أبوظبي) الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي، وتعبيره عن دعم الإمارات للجهود المصرية نحو وقف إطلاق النار في غزة، وحقن دماء المدنيين يمثل توجه الإمارات العقلاني وإيمانها بمركزية الدور المصري في قضايا المنطقة".

وأضاف أن "مقاصد الإمارات الواقعية والحكيمة تصب في مصلحة دول المنطقة وشعوبها". (RT)