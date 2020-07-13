قرقاش: الإمارات تريد عودة إنتاج النفط بليبيا "على ألا تؤجج إيراداته الصراع"

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الإثنين، إن بلاده تريد “عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن، وتؤكد أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع”.

ولم يتناول قرقاش بشكل مباشر الاتهامات التي وجهتها المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لبلاده الأحد، بأنها أبلغت القوات التي تدعمها في الحرب الليبية بمعاودة ضرب الحصار على صادرات النفط.

وتساند الإمارات ومصر وروسيا ميليشيا شرق ليبيا بقيادة الانقلابي خليفة حفتر الذي يخوض حربا ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس.

وأضاف أن الإمارات ستواصل “العمل السياسي والدبلوماسي والأولوية لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية” في ليبيا. (رويترز)