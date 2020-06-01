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قرقاش: التحرك الأحادي الإسرائيلي يقوض السلام

منشور 01 حزيران / يونيو 2020 - 09:13
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش

طالب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إسرائيل بالتوقف عن الحديث عن ضم أراض فلسطينية، معتبرا أن أي خطوة أحادية من جانب تل أبيب ستمثل ضربة قوية لعملية السلام.

وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "يجب أن يتوقف الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية​​​"

وأوضح أن التحرك الأحادي الإسرائيلي أيضا "سيمثل تقويضا لحق تقرير المصير الفلسطيني وبمثابة رفض للإجماع الدولي والعربي نحو تحقيق الاستقرار والسلام"

 

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