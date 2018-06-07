قرقاش: الدول المقاطعة لقطر لن تغير موقفها

وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش

صرح مسؤول اماراتي كبير ان الدول العربية الاربع المقاطعة لقطر، لا تنوي على الاطلاق تخفيف الضغط عن الدوحة، بعد عام من بدء هذه الأزمة الخليجية.

وفي تصريحات نشرتها الخميس صحيفة “ذي ناشيونال” القريبة من سلطات ابوظبي، قال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش ان “أزمة الثقة” مع قطر مستمرة وخصومها لا ينوون تغيير موقفهم منها.

وكانت السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، قطعت فجأة علاقاتها مع قطر متهمة الدوحة ب”دعم حركات ارهابية” والتقرب من ايران وتقويض استقرار المنطقة.

وأكد قرقاش خصوصاً ان قطر تعمل على “زعزعة نظام البحرين” و”ترعى بشكل منهجي المعارضة السعودية” وتقيم “منصات للتشجيع على حركات التمرد”.

وأكد ان قطر مخطئة اذا كانت تعتقد ان الولايات المتحدة او قوى أخرى ستفرض مصالحة في المنطقة.

وقال ان “الأمر لن يمر بهذه الطريقة ويجب ان يجري داخل مجلس التعاون الخليجي” الذي يضم الدول الخليجية الست (السعودية والكويت وقطر والبحرين والامارات وسلطنة عمان).

وتابع ان تطبيعاً مع قطر لا يمكن ان يتم الا “بمراجعة سياسات (الدوحة) في ما يتعلق بدعم المتطرفين وزعزعة استقرار المنطقة”.

وترفض قطر اتهامات خصومها وتقول انهم يسعون الى “فرض الوصاية” على سياستها الخارجية.