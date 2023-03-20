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قرقاش عن زيارة الأسد: الإمارات تؤكد عودة سوريا لمحيطها العربي

تاريخ النشر: 20 آذار / مارس 2023 - 06:41
الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يستقبل نظيره السوري بشار الأسد (أ ف ب)
الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يستقبل نظيره السوري بشار الأسد (أ ف ب)

علق المستشار الرئاسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، على زيارة الرئيس السوري بشار الأسد، إلى ابو ظبي، والمباحثات التي أجراها مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد.

وأكد قرقاش، أهمية الزيارة، واعتبرها تعبير واضح عن الموقف الإماراتي، المتعلق بعودة دمشق إلى محيطها العربي، وتجاوز سنوات الحرب الصعبة التي عاشتها سوريا.

وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": " صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أكد خلال استقباله اليوم الرئيس بشار الأسد، موقف الإمارات الواضح من ضرورة عودة سوريا إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي".

تجاوز سنوات الحرب

وأضاف: "يكفي عقد ونيف من الحرب والعنف والدمار وحان الوقت لتعزيز تعاون وتعاضد دولنا العربية لضمان استقرار وازدهار المنطقة".

وشدد المستشار الرئاسي لرئيس دولة الإمارات، على أن جهود بلاده تجاه سوريا تنبع من رؤية أعمق، ومقاربة أوسع تهدف لتجاوز السنوات الصعبة من المواجهة، وتعزيز الاستقرار العربي والإقليمي.

وأشار قرقاش، إلى الأحداث المرتبطة بعقد الفوضى وتداعياتها، أثبتت أن العالم العربي أولى بالتصدي لقضاياه وأزماته بعيداً عن التدخلات الإقليمية والدولية.

الأسد في الإمارات

وفي زيارة رسمية مفاجئة، وصل ظهر أمس الأحد، الرئيس السوري بشار الأسد، إلى دولة الإمارات، برفقة زوجته اسماء الأسد، ووفد وزاري سوري.

وكان في استقبال الرئيس السوري لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب الرئيس الإماراتي بنظيره السوري، وكتب الشيخ محمد بن زايد على "تويتر": "أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة".

 

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