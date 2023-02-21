قرية كاف السعودية هجرها سكانها بسبب الجن

قرية قائمة بذاتها، فيها منازل وقصور ومدارس ومساجد ومزارع نخيل، وعيون مياة كبريتية نادرة ، شكلت يوما ما مزارا وقبلة للزوار لتلقي العلاج، يفوح من ابنيتها التراثية القديمة عبق التاريخ، الا انها بلا سكان فقد هجروها لسبب غريب.

وفق تقرير لصحيفة صدى تبوك الالكترونية التي تحدثت عن قرية اثرية تقع في منطقة الجوف شمال المملكة العربية السعودية، كانت في الايام الغابرة قلعة لحماية الحجيج القادمين الى المملكة، تتألف القرية من بيوت طينية متلاصقة، تحولت بعد ان هجرها سكانها الى موقعا سياحيا يرتادها الاهالي لتلقي العلاج من عيون المياة الكبريتية التي تتدفق من اراضيها وكان يستفاد منها سابقا في ري مزارع النخيل

وفق الصحيفة التي عرضت صورا لما تبقى من القرية فان اهالي قرية "كاف" هجروها ورحلو الى النبك، وقيل إن السبب هو انتشار قصص الجن في القرية.

التواجد الوحيد في القرية بعد ان هجرها سكانها كان في قصر كاف الذي تحول الى مقر لخفر الطرق حتى بداية القرن الخامس عشر الهجري عندما هُجر ذلك القصر وتحول الى خراب ، فعاجلت الهيئة العامة للسياحة والآثار بإعادة ترميمه ووضع سياج حديدي حوله

وبقيت تشاعات الجن قائمة وملاصقة لما جرى لـ قرية كاف، الا ان الباحث التاريخي سليم الحريص، اعلن ان مغادرتهم جاءت بسبب ضيق مصادر العيش، وأن الجن موجود في كل مكان في قرية كاف وغيرها

لكن في القرية المهجورة هناك معالم اثرية وسياحية وآثار صنعت من الذهب الخالص "إذ إنه في 5 أبريل2014 ضبط جمرك العمري الأردني كميات من الذهب والجنيهات وتماثيل من الذهب الخالص قيل إنه هرَّبها من القريات في السعودية، حيث استخرج الذهب من القرية"