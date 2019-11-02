"قسد": القوات السريانية والآشورية تتولى أمن "الخابور"

أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بيانا بخصوص منطقة الخابور ذات "الخصوصية السريانية الآشورية"

وجاء في البيان، اليوم السبت، أن "قسد" تستمر في عمليات الدفاع لمواجهة الهجمات المستمرة من قبل الجيش التركي في المنطقة الشرقية والجنوبية لرأس العين، وخاصة في منطقة الخابور في القرى السريانية الآشورية المحيطة ببلدة تل تمر.

وأضاف البيان أن "قوات المجلس السرياني العسكري" و"القوات الآشورية" ستكون على عاتقها المسؤولية الأمنية والعسكرية لمنطقة الخابور، مؤكدا على أن قوات المجلس السرياني ستنتشر في كامل الخطوط الأمامية.

وأشارت "قسد" إلى أن ذلك يأتي في إطار حماية منطقة الخابور ذات الخصوصية السريانية الآشورية، وبناء على طلب من قوات المجلس السرياني المنضوي في قوات سوريا الديمقراطية.