"قسد": الهجوم التركي على "رأس العين" متواصل

نشرت "قوات سوريا الديمقراطية" حصيلة العمليات القتالية خلال 24 ساعة الأخيرة، جراء الاشتباكات الدائرة في شمال شرق سوريا مع القوات التركية والفصائل المسلحة السورية الموالية لأنقرة

وجاء في بيان نشره المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أنه "بالرغم من قرار وقف إطلاق النار إلا أن الدولة التركية والفصائل الموالية لها لم تتوقف عن استهداف المناطق الحدودية كما استمرت بشن الهجوم على مدينة رأس العين واشتبكت معهم قوات قسد في إطار حقها المشروع بالدفاع عن النفس".

ولفت البيان إلى أنه في مدينة رأس العين، تصدت قوات قسد لتقدم القوات التركية والفصائل المسلحة السورية الموالية لأنقرة، وتم إعطاب 3 مدرعات ومقتل ما لا يقل عن 13 مسلحا وإصابة 3 آخرين بجراح، وأن الاشتباكات ما زالت دائرة في تلك المنطقة.

وعلى محور قرية زركان، حاول الجيش التركي التقدم باتجاه القرية والسيطرة عليها مدعوما بغطاء جوي ومدفعي، وقامت قوات قسد بالتصدي له، ما أسفر عن مقتل 12 مقاتلا في صفوف "قسد" وإصابة 12 آخرين، مع استمرار الاشتباكات على محور قرية المناجير والعالية.

ولفت البيان إلى أن الجيش التركي استهدف مركز مدينة القامشلي، ما أسفر عن مقتل مقاتلين اثنين من قوات "قسد".

وفي عين العرب (كوباني)، "حاولت مجموعات من القوات التركية والفصائل الموالية لها التسلل والاقتراب من جبهات القتال، فتصدت لها قوات "قسد"، وأسفرت مجمل الأعمال القتالية على محور كوباني/ تل أبيض عن مقتل 18 في صفوف الجيش التركي والمسلحين وإصابة آخرين. كما أسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل 25 في صفوف "قسد" وإصابة 17 آخرين.

وأكد البيان أنه وبعد إعلان وقف إطلاق النار، أوقفت "قسد" كل عملياتها واتخذت مواقعها الدفاعية، وكل العمليات العسكرية جاءت في إطار الحق المشروع بالدفاع عن النفس ضد هجمات الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له