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"قسد" تتهم تركيا بمنح عناصر "داعش" حرية عبور أراضيها

"قسد" تتهم تركيا بمنح عناصر "داعش" حرية عبور أراضيها
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