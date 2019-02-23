"قسد" تتهم تركيا بمنح عناصر "داعش" حرية عبور أراضيها

مقاتلون من "قسد"

اتهم مسؤول الإعلام في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ذات الغالبية الكردية، السلطات التركية بمنح عناصر تنظيم "داعش" حرية المرور من وإلى أراضيها.

ونشر مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة والمعروفة اختصارا بـ"قسد"، مؤخرا على حسابه في "تويتر" صورا تظهر جواز سفر لأحد "الدواعش" عُثر عليه في مستشفى ببلدة الباغوز، آخر جيب للتنظيم في شرق الفرات، وفيه عشرات تأشيرات الدخول والخروج التركية.

وقال المسؤول الكردي إن هذه التأشيرات تمثل "أدلة جديدة على أن تركيا منحت إرهابيي "داعش" مرورا حرا وآمنا من وإلى سوريا"، مشيرا إلى أن هذا المتطرف زار تركيا مرارا وعاد منها إلى سوريا دون أي مشاكل على ما يبدو.

وتعتبر تركيا "وحدات حماية الشعب" التي تشكل العمود الفقري لـ"قوات سوريا الديمقراطية" تنظيما إرهابيا وتهدد بشن عملية عسكرية جديدة ضدها في شرق الفرات.